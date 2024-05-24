نصائح مهمة للحفاظ على عمر بطارية الهاتف.. اعرف طريقة الشحن الصحيحة

اختيار الشاحن المناسب لهاتفك المحمول، ليس نوعا من الرفاهية أو مجرد شراء أي بديل جديد عقب تلف القديم، إذ يتحكم الشاحن في العمر الافتراضي للبطارية، كما أن طريقة استعمال الهاتف تتحكم أيضا في عمر البطارية، وهناك بعض النصائح للحفاظ على عمر بطارية الهاتف لفترة أطول، يوضحها المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات.

نصائح للحفاظ على عمر بطارية الهاتف

أوضح طارق، مجموعة من النصائح للحفاظ على عمر بطارية الهاتف، تتمثل في التالي:

- ضرورة فحص إعدادات أجهزة الأندرويد، واختيار «حول الهاتف» أو About phone.

- الدخول إلى خانة «أنواع السوفت وير»، وبعدها «رقم الإصدار» والنقر على هذه الخانة 5 مرات متتالية إلى أن يظهر على الشاشة طلب إدخال «الباسوورد».

- مع إدخال كلمة المرور سيظهر لك خانة جديدة «developer option»، ومن خلالها ستختار do not keep activate app أو إزالة التطبيقات التي تعمل في الخلفصية.

- عند تفعيل هذه الخاصية أو الميزة في أجهزة الأندرويد، فستعمل بشكل كبير على توفير شحن البطارية، بسبب غلق التطبيقات التي تعمل في الخلفية.

طريقة الشحن الصحيحة لأجهزة الأندرويد

تحدث «طارق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc»، عن طريقة الشحن الصحيحة لأجهزة الأندرويد، قائلاً: «عندما تصل البطارية إلى 15% يبدأ شحنها، ويتم فصل الجهاز عن الشاحن عندما يصل شحن البطارية إلى 85%، للحفاظ على عمر البطارية لأطول وقت ممكن».

طريقة اختيار الشاحن المناسب

أضاف خبير أمن المعلومات، أنَّ الشاحن مكون من جزئين رأس الشاحن والكابل، وعلينا دائما اختيار شاحن نوعه مناسب لنوع الهاتف الذي نستخدمه، لأنه إن لم نراع هذا سيضر الشاحن من العمر الافتراضي للبطارية، ما يعرض هواتفنا للخطر.

وتابع: «من خلال البحث بنوع الموبايل على محرك البحث جوجل عن نوع الموبايل + SPEC، سيتم عرض جميع مميزات هاتفك بسهولة، ومن ضمنها نوع الشاحن المناسب لهاتفك، ولا بد من شراء شاحن أصلي من المتجر الرسمي، وإذا تعرض الكابل لأي قطع فعليك تغييره فوراً».