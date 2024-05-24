قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوتين تثقيفيتين بجامعتي بنها والفيوم

في إطار نشر الوعي الثقافي والوطني، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوتين تثقيفيتين بجامعتي بنها والفيوم لإلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التي تواجه الشباب والدور الذي تقوم به الدولة في مختلف القطاعات، وخلال الندوتين كرّم قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددًا من أسر الشهداء وذوي الهمم بحضور محافظي القليوبية والفيوم.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال الندوات، كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى أهمية توعية أبناء الشعب المصري العظيم بحجم التحديات الحالية ومدى ارتباطها بالمتغيرات المستمرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وزار قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يرافقه مجموعة من طلبة جامعة عين شمس، عددًا من الضباط وضباط الصف والجنود من أبطال القوات المسلحة الذين أصيبوا في أثناء أدائهم لمهامهم بمستشفى الحلمية العسكري للعظام والجراحات التكميلية، وذلك تقديرًا لما قدموه من تضحيات في سبيل وطنهم الغالي من أجل حماية الوطن وصون مقدساته.

وافتتح قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يرافقه المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، معرضًا لذوي القدرات الخاصة بدار الدفاع الجوي لعرض منتجاتهم من المشغولات اليدوية الذي حظي بإقبال كبير من قبل الزائرين لما يتضمنه من معروضات وإبداعات وأشكال فنية حولتها الأيدي الماهرة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى أدوات تناسب الحياة العصرية بأسلوب جذاب وأفكار جديدة ومبتكرة.