«حزب الريادة»: دور مصر في الشرق الأوسط محوري ولا أحد يزايد عليه

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إنَّ الدولة المصرية ضحت من أجل القضية الفلسطينية، ومصر أساس الاتزان في المنطقة، مشددا على أهمية دورها، فهي منذ النكبة الأولى عام 1948 وعلى مدار العقود الماضية، لم تدخر جهدا في سبيل دعمها للقضية الفلسطينية.

وتابع «حسنين»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الشعب المصري يصطف بالكامل خلف قرارات القيادة السياسية، وفلسطين قضية مصر الأولى، كما أنها قضية العرب الأولى، ومصر دولة تسعى للسلام من خلال القوة وقيادة مصر تتعامل بحكمة مع كل المواقف.

وأكد أن دور مصر في الشرق الأوسط محوري ولا يزايد عليه أحد، سواء الدور الإنساني أو السياسي أو الدبلوماسي، ودورنا مع قطر في الوساطة لم يؤخرنا عن القضية الأساسية وهو دعم الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، بموجب القرار 242 الصادر عن الأمم المتحدة عام 1967.