إزالة 22 إعلانا مخالفا وتقنين 16 أخرى في مطوبس بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن إزالة 22 لوحة إعلانية مخالفة من الشوارع الرئيسية والفرعية بمطوبس، بالإضافة إلى تقنين 16 إعلانا آخر، طبقًا للقانون.

جرت الإزالات تحت إشراف اللواء حاتم الهيدبي، مركز ومدينة مطوبس، بالتعاون مع إدارة الدعاية والإعلان، برئاسة محمد السعيد.

حملة مكثفة لمواجهة الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة

وقال المحافظ في بيان: إنّ اللوحات الإعلانية المخالفة تنوعت ما بين لافتات وبنرات، وجرى تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار حملة مكثفة لمواجهة الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بجميع الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدي والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى، وتطبيق القانون والضوابط المنظمة لعملية الإعلان.

التصدي للتعديات على الطريق العام

ووجّه المحافظ، بالاستمرار في التصدي لكافة أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفات شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة أو تركيب الإعلانات التجارية بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.