بمبادرة «We Support».. حياة كريمة تدعم طلاب جامعة كفر الشيخ خلال الامتحانات

نظمت مؤسسة «حياة كريمة» مبادرة «We Support» في جامعة كفر الشيخ، التي تهدف إلى تقديم الدعم والإرشاد للطلاب خلال فترة الامتحانات، من خلال سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تسهم في تعزيز الوعي القومي وتنمية شخصية الطلاب، بما في ذلك نشر ثقافة العمل التطوعي وتعريفهم بالأنشطة الصيفية المختلفة.

توزيع 1000 هدية على الطلاب والطالبات

وتضمنت الفعاليات التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة توزيع 1000 هدية على الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى توجيه حوالي 2000 طالب وطالبة بأهمية المشاركة في أنشطة المؤسسة.

وشارك في هذا الحدث هند جلال، مدير إدارة التوعية ومبادرات دعم المجتمع بمؤسسة حياة كريمة، وأحمد فرج، عضو مؤسسة حياة كريمة، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والعقيد أسامة الدسوقي، مدير مكتب المؤسسة بكفر الشيخ، وإسلام جبر منسق عام مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ، والدكتورة ماهيتاب مجدي، نائب المنسق العام للمؤسسة بالمحافظة.

أهمية دور مؤسسة حياة كريمة في تقديم الدعم للمجتمع

وأكدت أماني شاكر، أهمية دور مؤسسة حياة كريمة في تقديم الدعم للمجتمع في مختلف المحافظات، وأشادت بالتعاون الوثيق بين الجامعة والمؤسسة في تنظيم الفعاليات والقوافل الطبية والتوعوية.

ومن جهته، أوضح إسلام جبر، منسق مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ، أن المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي للطلاب، وتعزيز مهاراتهم من خلال مختلف الأنشطة التي تقدمها المؤسسة، مثل المعسكرات الصيفية وورش العمل والملتقيات الثقافية والرياضية.