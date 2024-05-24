«الشعب الديمقراطي»: مصر تبذل جهودا مضنية من أجل إحلال السلام بالمنطقة

قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إنّ إسرائيل منهجها الكذب، ومصر قامت بجهود مضنية ونزيهة من أجل إحلال السلام، مشددا على أن الممارسات الإسرائيلية منذ بداية الأزمة تعتمد على التلفيق والأكاذيب، وحليفها الأول الولايات المتحدة الأمريكية.

واشنطن تمد تل أبيب بالأسلحة

وأضاف «فؤاد» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ واشنطن تمد تل أبيب بأسلحة القتل والدمار من أجل قتل الأطفال والنساء والشيوخ، بزعم أن حماس قتلت وعذبت.

مصر تساند الشعب الفلسطيني

وتابع: «مصر لم يكن لها يد في هذه الأزمة ولم تبدأها، وقامت بقدرة ونزاهة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان المساندة للشعب الفلسطيني وجهود السلام وبسط السلام كونه شريكا أساسيا في المفاوضات وليس وسيطا، لأن مصر أصحاب حق وصدارة في إقليم الشرق الأوسط منذ قرون».