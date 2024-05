عالم الزلازل الهولندي يتوقع هزات أرضية عنيفة وأسبوعا حرجا.. ماذا قال؟

لا زال عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس يطل من خلف حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لينقل للعالم من وقت لآخر تنبؤًا بوقوع زلازل متفاوتة الشدة، وعلى الرغم من أنّ بعض هذه التنبؤات لا تحدث، إلا أنّ بعضها الآخر يتحقق؛ ومن ضمن التوقعات التي أطلقها فرانك هوغربيتس هي وقوع زلازل وصفها بالـ«عنيفة» خلال الفترة المقبلة.. فأين ومتى تحدث هذه الزلازل؟

تفاصيل كثيرة كشفها عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، خلال مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، دارت في مجملها عن توقعه للأنشطة الزلزالية التي سيشهدها العالم خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه على الرغم من أن يومي 17 و18 مايو الجاري شهدا «هندسة حرجة»، فإن الأسبوع الأخير من هذا الشهر ربما يكون «أكثر حرجًا»، بالنسبة لهندسة الكواكب، لا سيما خلال يومي 22 و23 مايو، إذ يمكن أن نشهد زلازل «عنيفة».

ولم يحدد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس هذه المرة، مناطق وقوع هذه الزلازل التي وصفها بالـ«عنيفة»، قائلًا: «لا أعرف على وجه التحديد المكان الذي يمكن أن تضربه تلك الزلازل».

وكان فرانك هوغربيتس، كشف خلال حديثه لموقع «العربية»، أنه في رصده للزلازل يعتمد على نظرية «هندسة الكواكب»، التي تربط حركة الكواكب وعلاقتها بالأرض وبالأنشطة الزلزالية التى تضربها، لافتًا إلى أنه بدأ بالبحث والدراسة لإثبات فرضية نظريته منذ أكثر من 10 سنوات، وأنه تمكن خلال هذه السنوات من جمع المعلومات والأدلة على أن هناك علاقة وثيقة بين مواقع الكواكب واقتراناتها وحدوث الزلازل.

