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عالم الزلازل الهولندي يتوقع هزات أرضية عنيفة وأسبوعا حرجا.. ماذا قال؟

كتب:

تامر نادر
10:04 ص | السبت 18 مايو 2024
عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس

عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس

لا زال عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس يطل من خلف حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لينقل للعالم من وقت لآخر تنبؤًا بوقوع زلازل متفاوتة الشدة، وعلى الرغم من أنّ بعض هذه التنبؤات لا تحدث، إلا أنّ بعضها الآخر يتحقق؛ ومن ضمن التوقعات التي أطلقها فرانك هوغربيتس هي وقوع زلازل وصفها بالـ«عنيفة» خلال الفترة المقبلة.. فأين ومتى تحدث هذه الزلازل؟

عالم الزلازل الهولندي يتوقع زلازل «عنيفة»

تفاصيل كثيرة كشفها عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، خلال مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، دارت في مجملها عن توقعه للأنشطة الزلزالية التي سيشهدها العالم خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه على الرغم من أن يومي 17 و18 مايو الجاري شهدا «هندسة حرجة»، فإن الأسبوع الأخير من هذا الشهر ربما يكون «أكثر حرجًا»، بالنسبة لهندسة الكواكب، لا سيما خلال يومي 22 و23 مايو، إذ يمكن أن نشهد زلازل «عنيفة».

ولم يحدد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس هذه المرة، مناطق وقوع هذه الزلازل التي وصفها بالـ«عنيفة»، قائلًا: «لا أعرف على وجه التحديد المكان الذي يمكن أن تضربه تلك الزلازل».

نظرية «هندسة الكواكب»

وكان فرانك هوغربيتس، كشف خلال حديثه لموقع «العربية»، أنه في رصده للزلازل يعتمد على نظرية «هندسة الكواكب»، التي تربط حركة الكواكب وعلاقتها بالأرض وبالأنشطة الزلزالية التى تضربها، لافتًا إلى أنه بدأ بالبحث والدراسة لإثبات فرضية نظريته منذ أكثر من 10 سنوات، وأنه تمكن خلال هذه السنوات من جمع المعلومات والأدلة على أن هناك علاقة وثيقة بين مواقع الكواكب واقتراناتها وحدوث الزلازل.

وكان فرانك هوغربيتس قد علَّق على الهندسة المُتبعة في بناء أهرامات الجيزة من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «إكس»، قائلا: «هندسة أهرامات الجيزة عند بحثها بشكل صحيح، تحمل أدلة على المعرفة المتقدمة جدًا التي وفقًا للفهم الحديث لا يمكن أن تكون موجودة في ذلك الماضي البعيد.. لا يزال لدينا الكثير لاكتشافه حول التاريخ الحقيقي لهذا الكوكب».

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بقلم تامر نادر

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