بعد تحقق توقعاته عن زلازل إيطاليا.. العالم الهولندي يحذر العالم من أخطر 48 ساعة

منذ ظهور العالم الهولندي فرانك هوجربيتس والعديد من تنبؤاته بشأن الزلازل تتحقق؛ وعلى الرغم من عدم اقتناع البعض بنظرياته في ربط الكوارث الطبيعية بالفك وحركة الكواكب، إلا أن آخرين ينتظرون تنبؤاته ويتابعونه أولا بأول.

استيقظ سكان منطقة كامبي فليجري قرب نابولي الإيطالية على كارثة غير مسبوقة؛ إذ تعرضوا إلى 49 هزة ضربت المكان لتسود مشاهد الرعب على وجوه المواطنين، الأمر الذي سبق أن حذر منه «هوجربيتس» وعلق على الكارثة بتنبؤات مرعبة، ماذا قال؟.

أشار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس إلى الهزات الأرضية التي ضربت إيطاليا في الساعات القليلة الماضية، وحذر من الـ48 ساعة المقبلة: «سيحدث اقتران كواكب أكثر أهمية في 22- 23 مايو، مما قد يؤدي إلى نشاط زلزالي أكبر»، بعدما أعاد نشر تنبؤاته بخصوص هندسة الكواكب في فترة 17- 18 مايو متوقعًا أن تؤدي إلى زلازل أقوى.

«هوجربيتس» قال في مقطع فيديو سابق له على«يوتيوب»، إن الأسبوع الأخير من هذا الشهر حرجًا بالنسبة لهندسة الكواكب، وبشكل خاص خلال يومي 22 و23 مايو، إذ يمكن أن نشهد زلازل «عنيفة»، لكنه لم يحدد هذه المرة مناطق وقوع هذه الزلازل، قائلًا: «لا أعرف على وجه التحديد المكان الذي يمكن أن تضربه تلك الزلازل».

