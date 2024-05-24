محافظ أسيوط يناقش مستجدات العمل في ملف التصالح بمخالفات البناء

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعا بديوان عام المحافظة، مع رؤساء المراكز، لمناقشة آخر المستجدات بشأن ملف التصالح ومعوقات قانون التصالح الجديد والعقبات التي تواجه المراكز التكنولوجية بمختلف أرجاء المحافظة.

إزالة المعوقات لتيسير عمل اللجان

وأكد محافظ أسيوط ضرورة تكاتف الجهود والعمل على إزالة جميع المعوقات وتبسيط الإجراءات لتيسير عمل اللجان وتسريع وتيرة الإنجاز بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

سرعة تقديم الطلبات واستكمال الأوراق

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة مخالفات البناء في حالة عدم تقدم المواطن للتصالح والحصول على النموذج الدال على التقدم بطلب التصالح، مناشدًا جميع المواطنين بسرعة تقديم الطلبات واستكمال الأوراق لسرعة تقنين أوضاعهم.

كما ناقش المحافظ مع رؤساء المراكز ومدير الاستثمار بالمحافظة الفرص الاستثمارية المتاحة بمراكز المحافظة وكيفية استغلالها وإتاحتها للمستثمرين بهدف تشجيع المستثمرين على توجيه استثماراتهم داخل المحافظة، ووجه بسرعة وضع خريطة استثمارية لكل مركز ومدينة بالمحافظة دراسة متطلبات السوق الحالية والتعاون مع المستثمرين الجادين.