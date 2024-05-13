زيادة عدد موظفي المراكز التكنولوجية لتسريع العمل في ملفات التصالح بالفيوم

وجه الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، بزيادة عدد الموظفين داخل المراكز التكنولوجية، لتسريع وتيرة العمل في ملفات التصالح في مخالفات البناء، إذ جرى تكليف رؤوساء مجالس المدن، بضرورة زيادة عدد الموظفين وكذلك المنافذ داخل كافة المراكز التكنولوجية، تيسيرًا على المواطنين في إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء.

وشدد «عماد» على توفير أماكن انتظار لائقة للمواطنين، وتكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق، لتسريع وتيرة العمل وتحقيق الصالح العام.

جولات تفقدية موسعة بالمراكز التكنولوجية

جاء ذلك خلال جولات تفقدية موسعة، نظمتها القيادات التنفيذية بمحافظة الفيوم، جولات ميدانية صباح اليوم الاثنين، لمتابعة العمل داخل المراكز التكنولوجية في تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء 2024، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بهدف تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين في مختلف المراكز لإنهاء إجراءات ملف التصالح وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.

وتفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، سير العمل في المركز التكنولوجي بمركز أبشواي، والمركز التكنولوجي في يوسف الصديق، بينما تفقد اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، سير العمل في المركز التكنولوجي بطامية، فيما تابع أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، سير العمل داخل المركز التكنولوجي بإطسا.

مراجعة التجهيزات الفنية والقوى البشرية

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ القيادات التنفيذية للمحافظة حرصت على مراجعة كافة التجهيزات الفنية والقوى البشرية، مع التأكد من توافر خدمات الإنترنت في المراكز التكنولوجية، موجهين بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين المترددين على هذه المراكز لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء.

تطبيق قانون التصالح الجديد

وذكر المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ المحافظة استعدت بشكل جيد لتطبيق قانون التصالح الجديد في عددٍ من مخالفات البناء، وتقدم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في إنهاء الإجراءات، مؤكدًا على الجاهزية الكاملة لجميع المراكز التكنولوجية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين.

وتابع إنّه جرى الإعلان عن الشروط والمستندات المطلوبة من خلال اللوحات الإعلانية في هذه المراكز، بالإضافة إلى النشرات التوعوية على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمحافظة، فضلًا عن تدريب القوى البشرية بالمراكز التكنولوجية، ومسؤولي المنظومة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، وتعريفهم ببنود قانون التصالح الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة به في مختلف التخصصات، لسرعة إنهاء الملفات.

وأردف إنّه تم تكليف رؤساء مجالس المدن، بتوفير أماكن انتظار لائقة للمواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية لاستكمال ملفات التصالح.