سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محال الصاغة.. مستقر

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم استقرارا ملحوظا، في مصر خصوصًا بعدما شهدت أسعاره حالة تراجعات في التعاملات المسائية، أمس، إذ يتابع قطاع كبير من المواطنين سعر الذهب بشكل لحظي على مدار اليوم للتعرف على آخر مستجداته.

ونستعرض خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم في مصر، وفقاً لما أعلنته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية في آخر تحديث.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 3589 جنيها للشراء، و3566 جنيها للبيع، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3140 جنيها للشراء، و3120 جنيهات للبيع، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 2691 جنيها للشراء، و2674 جنيهاً للبيع، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 2093 جنيهاً للشراء، و2079 جنيهاً للبيع، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 25 ألفا و120 جنيها، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.