سعر سبيكة الذهب بعد تثبيت الفائدة.. اعرف بكام

سجّل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا نحو 181 ألفًا و600 جنيه، وفق آخر تحديث من مؤسسة جولد بيليون، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا

«الوطن» تنشر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا اليوم الخميس 23-5-2024 في الأسواق العالمية والمحلية، وفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات والبورصات العالمية.

- بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام في مصر 3620 جنيهًا.

- ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا إلى 181 ألفًا و600 جنيه.

- وصل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام إلى 9070 جنيهًا.

- بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات في مصر 18110 جنيهات.

- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات اليوم 36 ألفًا و140 جنيهًا.

- بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا اليوم 71 ألفًا و180 جنيهًا.

- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام نحو 112 ألفًا و17 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب

- أما سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام فبلغ 363 ألفًا و300 جنيه.

- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام اليوم في مصر مليون و717 ألف جنيه.

- بلغ سعر سبيكة الذهب وزن كيلو 3 ملايين و534 ألف جنيه.