وظائف الإنتاج الحربي 2024.. الإعلان عن فرص جديدة في 16 تخصصا

في أول إعلان لـ وظائف الإنتاج الحربي 2024، أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن فتح باب التقديم لعدة وظائف هندسية وفنية ضمن شركاتها، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها التكنولوجية والإنتاجية.

الإعلان رقم (1) لـ وظائف الإنتاج الحربي 2024، يستهدف خريجي الهندسة والعلوم والمؤهلات الفنية، مع تركيز خاص على التخصصات الحيوية مثل الميكانيكا، الكهرباء، والكيمياء.

التخصصات المطلوبة في وظائف الإنتاج الحربي 2024

هندسة: ميكانيكا قوى، ميكانيكا إنتاج، ميكاترونكس، كهرباء إلكترونيات وتحكم آلي، هندسة فلزات، هندسة كيميائية.

علوم: تخصص كيمياء.

أصحاب المؤهلات الفنية: تشغيل ماكينات رقمية (CNC)، كهرباء، ميكانيكا، تبريد وتكييف، كيمياء، تحاليل كيميائية، تشغيل ماكينات، أجهزة إلكترونية.

الشروط العامة للمتقدمين لوظائف الإنتاج الحربي

- الجنسية المصرية.

- اللياقة الصحية.

- إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- السن لا يزيد عن 30 عامًا.

- الإقامة في القاهرة، الجيزة، أو القليوبية.

- تقدير التخرج (جيد جدًا) للمؤهلات العليا.

- إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- اجتياز اختبارات التقييم.

طريقة التقديم لوظائف الإنتاج الحربي

يتم التقديم لوظائف الإنتاج الحربي 2024، إلكترونيًا خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان عبر استمارة التقديم المتاحة على الموقع الرسمي للوزارة، أو عبر الاستمارة على موقع «فيسبوك» عبر هذا الرابط، علمًا بأنه سيتم غلق الموقع بعد انتهاء المدة المحددة.

وسيخضع المتقدمون لاختبارات تقييمية يديرها قطاع التدريب التابع للوزارة، وسيتم إخطار المتقدمين بمواعيد الاختبارات عبر الرسائل النصية، ويعتمد القبول على مطابقة الشروط للمتقدم، ونتائج الاختبارات الخاضع لها.

تأتي تلك الخطوة في إطار جهود الهيئة لتطوير قطاع الإنتاج الحربي، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل تنافسية تتماشى مع أحدث المعايير التكنولوجية والصناعية.