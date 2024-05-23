رابط التقديم على وظائف الإنتاج الحربي 2024.. اعرف الشروط جيدا

بدأ التقديم على وظائف الإنتاج الحربي 2024 بعد أن أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عبر موقعها الإلكتروني عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بشركاتها وفقا لمجموعة من الشروط المطلوبة في المتقدمين.

المؤهلات المطلوبة للتقديم على وظائف الإنتاج الحربي 2024

- أن يكون المتقدم من الحاصلين على بكالوريوس هندسة في التخصصات: ميكانيكا قوى - ميكانيكا إنتاج - ميكاترونكس - كهرباء إلكترونيات وتحكم آلي - هندسة فلزات - هندسة كيميائية.

- أن يكون من الحاصلين على بكالوريوس علوم تخصص (كيمياء).

- من الحاصلين على المؤهلات الفنية الفوق متوسطة / المتوسطة من التخصصات: تشغيل ماكينات رقمية (CNC) - كهرباء - ميكانيكا - تبريد وتكييف - كيمياء - تحاليل كيميائية - تشغيل ماكينات - أجهزة إلكترونية.

شروط التقديم على وظائف الإنتاج الحربي 2024

- أن يكون المتقدم متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.

- أن يكون المتقدم لائقا صحيا.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها نهائيا.

- أن لا يزيد السن عن 30 عاما.

- أن يكون من قاطني (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

- أن يكون تقدير التخرج بدرجة (جيد جدا) على الأقل لحملة المؤهلات العليا (هندسة / علوم).

- إجادة اللغة الانجليزية والحاسب الآلى.

- أن يجتاز اختبارات التقييم اللازمة (لغة انجليزية / مهارات الحاسب الآلي - مادة التخصص).

طريقة التقديم على الوظائف

ويمكنك التدقيم على وظائف الإنتاج الحربي 2024 خلال 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، بشرط استيفاء البيانات المطلوبة باستمارة التقديم المعلن عنها على الموقع الإلكترونى للوزارة بالدخول عليه من هــنــــــــا، ثم ملء الاستمارة من هنـــــــــا.