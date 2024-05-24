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ضبط 21 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
01:39 م | الجمعة 24 مايو 2024
الحملات المرورية

الحملات المرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط التالي:

21039 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

1021 مخالفة سير دون تراخيص.

39 دراجة نارية مخالفة.

7740 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

14 مخالفة موقف عشوائي.

853 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول في أثناء القيادة.

8 مخالفات لشروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم محمد بركات