ماذا تفعل حال عدم تذكر كلمة المرور للمحفظة الإلكترونية البنكية؟

يتعرض البعض لعدم تذكر كلمة المرور الخاصة بالمحفظة الإلكترونية، التابعة للبنوك المصرية، لذا في حال حدوث ذلك يحاولون معرفة كيفية التصرف، لذا نرصد في السطور التالية ماذا تفعل حال عدم تذكر كلمة المرور للمحفظة البنكية؟ وكيفية عمل كلمة سر جديدة، بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

خطوات عمل كلمة سر جديدة للمحفظة البنكية

- في البداية يجب التواصل مع خدمة العملاء بالبنك الخاص بك على الخط الساخن، لإخباره بعدم تذكر كلمة المرور الخاصة بالمحفظة الإلكترونية.

- يعمل مسؤول خدمة العملاء على التأكد من هوية صاحب المحفظة الحقيقية، من خلال بعض الأسئلة.

- وبعد ذلك يعمل على إعادة ضبط رقم المرور.

كيفية إعادة عمل رقم سري جديد

- في المرحلة التالية يجب على العميل الدخول على التطبيق الخاص بالبنك، لتغيير كلمة السر.

- اختيار «نسيت كلمة السر» الموجودة بالتطبيق.

- وبعد ذلك يكون رقما سريا جديدا، ويكتبه مرتين.

وبهذه الخطوات، يجري تغيير الرقم السري الجديد للمحفظة البنكية.