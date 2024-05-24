طريقة عمل تونر للوجه.. 3 وصفات طبيعية يمكن تحضيرها في المنزل

تحتاج البشرة إلى التنظيف العميق بشكل دائم، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة، منعًا لظهور البثور واتساع المسام، بالإضافة إلى حمايتها من تراكم الأوساخ، واستخدام التونر يُعد من أفضل الحلول التي ينصح بها خبراء العناية بالبشرة، للتخلص من مشكلات البشرة خاصةً الدهنية، نتيجة ارتفاع معدل إفراز الزيوت بها، إذ يساعد على التخلص من جزء كبير من هذه المشكلة، لذا نقدم وصفات تونر طبيعية يمكن تحضيرها بالمنزل، وفقًا لموقع «style».

تونر جل الصبار

يساعد تونر جل الصبار البشرة الدهنية في إمداد طبقات البشرة بالترطيب العالي، ومنع تمدد البشرة وتشققها، ومحاربة حب الشباب.

المكونات:

جل الصبار.

ماء ورد.

طريقة الاستخدام:

في زجاجة نظيفة ضعي كمية مناسبة «معلقتين من جل الصبار» وامزجي مع كمية مناسبة من ماء الورد حتى يصبح قوامه سائل، ورجيه جيدًا يمكن، استخدميه على بشرة نظيفة بعد غسلها بالغسول المناسب، وابدئي في توزيع التونر على البشرة باستخدام زجاجة سبراي أو بقطنة، ويمكن استخدامه مرتين يوميًا.

تونر الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مضاد للالتهابات وللبكتيريا، ويساعد البشرة على التخلص من حب الشباب والرؤوس السوداء والبيضاء، خلال وقت قصير.

طريقة الاستخدام:

وضع كوب من الماء في إناء على النار حتي يغلي، وإضافة باكيت شاي أخضر، واتركيه في الماء لمدة من 10 إلى 15 دقيقة، وقومي بتصفية الماء، واتركيه حتى يبرد، وضعي الكمية في زجاجه بها بخاخ، وبعد غسل بشرتك بالغسول المناسب، ابدئي في توزيع التونر باستخدام الزجاجة أو بقطنة، ويمكن استخدامه مرتين يوميًا.

تونر الخيار

تونر الخيار يعد الأنسب لأصحاب البشرة الدهنية والمختلطة، وللحد من حب الشباب، لأنه يعمل على ترطيب البشرة وتقليل إفراز الدهون وتضييق المسام الواسعة.

طريقة التحضير:

عصر خيارة أو أكثر حسب الكمية في الخلاط الكهربائي بعد غسلها جيدًا، وبعدها قومي بتصفيتها، ووعها في زجاجه سبراي، استخدميه على بشرة نظيفة بعد غسلها بالغسول المناسب، وابدئي في توزيع التونر على البشرة باستخدام الزجاجة أو بقطنة، ويجب تكرار استخدامه مرتين يوميًا، للحصول على بشرة جميلة وصحية.