هذا ما يحدث عند وضع ماء الأرز على البشرة.. مفاجأة غير متوقعة

تهتم معظم السيدات ببشرتهن، ولا تخلو حقائب بعض النساء من منتجات العناية بالبشرة، لكن يظل الاعتماد على المنتجات الطبيعية، أكثر أماناً على الجلد وربما تأتي بنتيجة أفضل، وهذا ما يفعله ماء الأرز مع البشرة.

فوائد ماء الأرز للبشرة

قدمت خبيرة البشرة «سيمونا» بعض المعلومات الهامة عن فوائد ماء الأرز، وذلك خلال استضافتها في إحدى حلقات برنامج «السفيرة عزيزة»، ومنها:

- ترطيب البشرة.

- تقليل المسام.

- علاج التصبغات.

- تنظيف وشد البشرة.

طريقة تحضير ماء الأرز

أكدت خبيرة البشرة «سيمونا»، على أن ماء الأرز مفيد لكل أنواع البشرة، ولا تقتصر فوائده على نوع واحد، كما أن طريقة تحضيره سهلة للغاية وغير مكلفة، وتأتي طريقة التحضير كالتالي:

- كوب من الأرز.

- إناء صغير من الماء البارد.

- ينقع الأرز في الماء البارد لمدة ساعة على الأقل، ويوضع في الثلاجة أو في أي مكان بارد.

سيروم ماء الأرز

يعمل سيروم ماء الأرز على تقليل البكتيريا والحبوب في البشرة الدهنية، كما يساعد على تنعيم البشرة الجافة، ويمكن تحضيرة في عدة خطوات بسيطة:

- زيت الجوجوبا.

- مياه الأرز.

- جلسرين.

ماسك البشرة الزجاجية

تعد البشرة الزجاجة، هي البشرة المثالية التي تأمل أي مرأة في الحصول عليها، وتتميز طبيعة هذه البشرة باللمعان وكونها خالية من الشوائب والعيوب، ويساهم ماسك مياه الأرز في الوصول إلى نتيجة جيدة للحصول هذه البشرة:

- ماء الأرز.

- أرز مطحون.

- لبان دكر.

- خلط المكونات جيدًا حتى تصبح كالعجين، ومن ثم وضعها على البشرة لمدة 10 دقائق، مع تكرار هذا الأمر مرتين في الأسبوع على الأقل، للحصول على نتيجة مرضية، وفقًا لما أكدته خبيرة البشرة خلال اللقاء.