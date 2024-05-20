طريقة استخدام ماسك الطمي.. «حل سحري لمشاكل البشرة»

من المعروف أن الفتيات يعتنين بشكل دائم ببشرتهن، ويحرصن على أن تكون خالية من العيوب، وفي كثير من الأوقات يرغبن في التعرف على ماسك الطمي لأنه شائع استخدامه لتحسين مظهر البشرة، لذا خلال السطور التالية نقدم لكِ طرق استخدام الفحم للبشرة للحصول على بشرة صحية ونضرة، وفقًا لموقع «style».

طريقة استخدام قناع الطمي

ملعقتان كبيرتان من الطمي.

ملعقة كبيرة من العسل.

ماء دافئ.

- الخطوة الأولى: قومي بخلط جميع المكونات في طبق صغير، حتى تحصلي على خليط متماسك.

- الخطوة الثانية: قومي بتنظيف بشرتك ورطيبها، وضعي على وجهك طبقة خفيفة من القناع على وجهك، وتجنب منطقة حول الفم والعينين.

- الخطوة الثالثة: اتركي الماسك على وجهك لمدة 10 إلي 15 دقيقة، أو حتى يجف تمامًا، اغسلي الماسك بالماء الفاتر، وقومي بترطيب بشرتك بكريم مرطب مناسب.

طريقة عمل غسول للوجه الطمي

ملعقة كبيرة من الطمي.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

نصف كوب من الماء.

- الخطوة الأولى: قومي بخلط جميع المكونات في زجاجة صغيرة، حتى يتكون خليط سائل، ورجي الزجاجة جيدًا قبل كل استخدام.

- الخطوة الثانية: بللي وجهك بالماء استخدمي كمية قليلة من الغسول على أطراف أصابعك، في تدليك بشرتك بحركات دائرية لمدة دقيقة، وبعدها اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ورطبي بشرتك.