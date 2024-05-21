4 ماسكات طبيعية لترطيب البشرة الدهنية.. احمي نفسك من حر الصيف

تحتاج البشرة الدهنية إلى ترطيب بشكل مستمر، خاصةً خلال ارتفاع درجات الحرارة، وذلك للحفاظ عليها وحمايتها من تراكم الشوائب بسبب الدهون والعرق، ولذلك تسعى الكثير من الفتيات والنساء من أصحاب تلك البشرة إلى البحث عن ماسكات طبيعية للترطيب.

وخلال التقرير التالي، نقدم لكِ 4 ماسكات بسيطة لترطيب البشرة الدهنية والحفاظ عليها من التلوث والتقشير والتغييرات في الطقس، وفقًا لموقع «style».

ماسك الخيار والصبار

معلقة من جل الصبار

نصف خياره

عسل

ملعقة من اللبن

إليك طريقة التحضير

- في طبق صغير ونظيف ضعي كمية جل الصبار، وبعض من شرائح الخيار، وضيفي ملعقة العسل وملعقة من اللبن وقلبيها جيدًا، وقومي بتوزيع الخليط على وجهك بعد غلسه بالغسول المناسب واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه جيدًا بماء بارد.

ماسك دقيق الشوفان

نصف كوب من دقيق الشوفان

ماء دافئ

ملعقة كبيرة من العسل.

إليك طريقة التحضير

- في طبق صغير ضعي نصف كوب دقيق الشوفان، واخلطيه مع كمية مناسبة من الماء الدافئ حتى تتكون عجينة، وضيفي لها ملعقة العسل الكبيرة وقلبي المكونات، ضعي الماسك على وجهك لمدة 5 دقائق، ثم اغسليه بالماء الدافئ.

ماسك الليمون والعسل

ليمون

عسل

بياض بيضة

إليك طريقة التحضير

- ضعي قطرات الليمون والعسل وبياض البيضة في طبق صغير وقلبيها جيدًا حتى تمتزج، وضعيها على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء البارد.

ماسك دقيق الحمص واللبن

ملعقتان كبيرتان من دقيق الحمص

ملعقة كبيرة من اللبن

إليك طريقة التحضير

- ضعي ملعقتي دقيق الحمص واللبن، وحركي المكونات حتى تتشكل لكِ عجينة، اغسلي بشرتك جيدًا ثم وزعيها عليها، اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه جيدًا بالماء الدافئ ورطبي وجهك.