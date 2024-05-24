 «القومي للمرأة» ينظم تدريبا حول التمكين الاقتصادي لفنانات التلي بأسيوط

نفذ المجلس القومي للمرأة تدريبا حول التمكين الاقتصادي، استهدف 61 سيدة من فنانات حرفة التلي بمحافظة أسيوط، بحضور الدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس بمحافظة أسيوط، ومي محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتنمية المهارات، وولاء سليم المساعد القانوني لمشروعات التمكين الاقتصادي بالمجلس، واستمر التدريب على مدار 3 أيام.

أهمية الملكية الفكرية

وتناول التدريب استعراض جهود المجلس في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، والتعريف بأهمية الملكية الفكرية وأهميتها الاقتصادية، وكيفية استغلال أصول الملكية الفكرية لتحقيق مكاسب اقتصادية، كما تم التوعية بمزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأهمية التحول إلى القطاع الاقتصادي الرسمي.

ضرورة دعم حرفة التلي

وتضمن تدريب المجلس القومي للمرأة التأكيد على أهمية وجود كيان موحد يضم كل صاحبات المشروعات والفنانات المشتغلات في حرفة التلي، وضرورة دعم هذه الحرفة التراثية وحمايتها من الاندثار والتغلب على التحديات التي تواجه الفنانات المشتغلات بها، مثل مشكلات الإنتاج والتسويق.

وتضمن التدريب التعريف بالأشكال القانونية للشركات وفقًا للقوانين الوطنية ذات الصلة بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع محلي.