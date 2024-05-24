نيسان مصر تحتفل بنهاية عام من الإنجازات والنجاحات مع موزعيها المعتمدين

احتفلت نيسان مصر بختام العام المالي مع شركائها من الموزعين المعتمدين في السوق المصري، مؤكدة على أن تواجد شبكة قوية تضم صالات العرض ومراكز خدمة متكاملة في مختلف المحافظات لعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الشركة لسلسلة من الإنجازات على مدار العام، أبرزها التربع على عرش المبيعات بحصة سوقية تجاوزت 13.5%.

تحرص نيسان مصر على تقديم أفضل الخدمات لعملائها وفقًا لأعلى المواصفات العالمية وذلك من خلال شبكة تضم 16 موزع معتمد في جميع أنحاء الجمهورية. كما تُعد نيسان مصرهي الشركة العالمية الوحيدة في قطاع السيارات المصري التي تمتلك 100% من مصنعها، خاصة وأن الشركة تتمتع بقدرات تصنيعية كبيرة من خلال مصنعها لسيارات الركوب في السادس من أكتوبر والذي تصدر منه سياراتها للأسواق الأفريقية. وهو يتماشى مع هدفها الأساسي في الحفاظ على مكانتها باعتبارها الاختيار الأول للعملاء في مصر.

شريف الدسوقي: نيسان لديها بصمة صناعية فريدة في أفريقيا.. تمكنت نيسان مصر من تصدير أكثر من 7000 سيارة للأسواق الأفريقية خلال 2023

وبهذه المناسبة، صرح المهندس/شريف الدسوقي، العضو المنتدب لنيسان أفريقيا، قائلاً: "نشهد ريادة نيسان مصر في الحصة السوقية في السوق المصرية واهتمامًا متزايدًا بتقديم تجربة متكاملة وشاملة لعملائنا. فإنّ نيسان تمتلك بصمة صناعية فريدة في أفريقيا، حيث نمتلك مصنعين بالكامل في مصر لإنتاج سيارات الركوب وجنوب أفريقيا لإنتاج السيارات التجارية، مع شبكة فريدة من الشركاء عبر أفريقيا".

وأضاف المهندس شريف: "إننا في نيسان نضع العملاء على قائمة أولوياتنا، ونركز على تقديم نماذج وخيارات جديدة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا وتتماشى مع تطورات السوق، فإن نيسان من أوائل الشركات التي تدعم الصناعة المحلية، وقد نجحنا في تصدير أكثر من 7000 سيارة للأسواق الأفريقية خلال 2023، كما أطلقنا تكنولوجيا e-POWER من نيسان لتمثل بوابة للتحول للسيارات الكهربائية في أفريقيا. استعرضنا أيضًا مع وكلائنا خطة أعمال The Arc التي أطلقتها نيسان العالمية ونتطلع من خلالها لتحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل"

محمد عبد الصمد: السنة المالية 2023 كانت ناجحة بكل المقاييس، حيث تمكنا من تحقيق المرتبة الأولى من حيث الحصة السوقية في مصر بنسبة تتجاوز 13.5%

من جانبه، يقول المهندس/محمد عبدالصمد، العضو المنتدب لنيسان مصر: "كان 2023 عامًا ناجحًا لنا بكل المقاييس، حيث تمكنا من تحقيق المرتبة الأولى من حيث الحصة السوقية في مصر بنسبة تتجاوز 13.5%، وذلك بفضل عائلة نيسان وشركائنا الذين عملوا لكي نصبح الاختيار الأول للعملاء في مصر. فقد شهد العام الماضي العديد من الأحداث الهامة مثل إطلاق سيارة X-TRAIL الجديدة كليًا، وإطلاق برنامج "راحة بالك مع نيسان Peace of Mind والذي يتضمن باقة متكاملة من الخدمات الشاملة للعميل، تلك الإنجازات لم يكن لها أن تتحقق إلا من خلال جهود وتفاني شبكة وكلائنا المعتمدين وجميع العاملين في نيسان مصر وروح التعاون والرغبة في التفوق. قمنا خلال الحدث أيضًا بتكريم أفضل الشركاء من حيث معايير الأداء في مجالات المبيعات وخدمات ما بعد البيع وغيرها بهدف ارضاء عملائنا.

يذكر أن نيسان مصر لديها شبكة قوية تضم 16 موزع معتمد و44 مركز (مقسمة إلى 25مركز خدمة و35 صالة عرض) في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعكس التزامها بتقديم أفضل الخدمات لعملائها في مصر.

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نبذة عن نيسان مصر:تأسست نيسان مصر عام 2004، ومنذ ذلك الحين تعمل كشركة تابعة لشركة نيسان موتور المحدودة وعلامتها التجارية البارزة للسيارات في مصر، وتضم الشركة أكثر من 1100 موظف وفني، وتسعى جاهدة لتحقيق أعلى المعايير لعملائها من خلال توفير منتجات وخدمات آمنة ومميزة ومبتكرة، ونيسان هي أول شركة يابانية لتصنيع السيارات تنشئ مصنعًا في مصر يقع في المدينة الصناعية بالسادس من أكتوبر في الجيزة، وهي الشركة المصنعة العالمية والوحيدة في قطاع السيارات المصري التي تمتلك 100% من مصنعها، وتقوم نيسان مصر بتجميع سيارات الركوب، خاصة صني وسنترا، حيث يمثل مصنع مصر المركز الإقليمي لتصدير سيارات الركوب لأفريقيا.تمتلك نيسان مصر شبكة واسعة من 16 وكيلًا معتمدًا و44 منفذ بيع في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك 35 صالة عرض و25 مركز خدمة في مختلف المحافظات، وتتصدر نيسان مصر قطاع سيارات الركوب في السوق المصري من خلال علاماتها التجارية صني وسنترا واكس تريل، وجوك وقاشقاي، حيث يتمثل هدفها الأساسي في تقديم أفضل تجربة لعملائها.لمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقع نيسان مصر الإلكتروني أو صفحات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أو فيسبوك أو يوتيوب، أو اتصل بالخط الساخن 16244.