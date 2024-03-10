«الوطن» تختبر نظام E-4ORCE في سيارات نيسان العالمية X-TRAIL وARIYA الكهربائية

على مدار ثلاثة أيام في دولة فنلندا، وفي أجواء شديدة البرودة وصلت معها درجات الحرارة إلى تحت الصفر، أجرت «الوطن»- التي كانت من ضمن أهم وسائل الإعلام العالمية المتخصصة في قطاع السيارات- اختبار قيادة لنظام جديد من ابتكار نيسان العالمية هو نظام «e-4orce» المتطور، وهو عبارة عن محرك إضافي في السيارة مهمته منح قوة وأداء إضافي للسيارة، مع تشغيل وضع العجلات إلى وضع كلي طوال الوقت «all wheel drive all time»، وتعديله من دفع ثنائي إلى دفع كلي طول وقت سير السيارات.

البداية من مطار هيلسنكي

بدأت رحلة تجربة نظام ومحركات «e-4orce» من مطار العاصمة الفنلندية هلسنكي بسيارة «X Trail e-4orce e-power»، فبعد وصولنا من القاهرة بساعة واحدة، بدأت تجربة القيادة للوصول إلى مدينة «فيلبولانكوسكي» التي تبعد عن العاصمة بحوالي 300 كيلومتر، وهي المدينة التي يقام فيها اختبار السيارات وسط الثلج والأجواء الصعبة، وكانت التجربة ممتعة على الطرق العادية بسيارة إكس تريل «e-4orce» حتى وصلنا إلى مكان الإقامة واختبار السيارات.

اختيار المكان والقيادة على الثلج

لم يكن اختيار مكان وموعد اختبار e-4orce في سيارات «XTrail» وسيارة «Ariya» الكهربائية بالكامل من قبيل الصدفة، بل هو مخطط من قبل نيسان العالمية لكي يتم اختبار السيارات في أجواء شديدة الصعوبة وطرق غير ممهدة لكى تبرز إمكانيات وكفاءة النظام الجديد، ومدى قدرته على مواجهة أقصى ظروف القيادة من أجواء وطرق مختلفة وأكثر صعوبة، وتم وضع اختبارات قوية من قبل فريق نيسان العالمي من سرعات ومنحنيات وطرق غير ممهدة، وكان من أبرزها القيادة فوق الثلوج، وهو اختبار صعب يبرز مدى ثبات السيارات أثناء القيادة، وكانت هناك أيضًا اختبارات أخرى في الأودية وسط الغابات وفي طرق غير مستوية وغير ممهدة، وأيضًا على الطرق العادية، وتمت القيادة لمسافة تزيد عن 1000 كيلو خلال مدة الاختبار.

ماهو e-4orce

يعد نظام e-4orce نظامًا جديدًا وفريدًا من نوعه، فهو عبارة عن محرك كهربائي في خلف السيارة يعمل على العجلات الخلفية، ويعطي قوة وعزمًا أكبر ويجعل السيارة دائمًا في وضع 4wheel drive، ويمنح أداءً واثقًا ومطمئنًا للسيارة في كافة ظروف القيادة ويزيد من التحكم أثناء القيادة، وهو نظام سرعة استجابته تزيد عن 10 آلاف مرة عن النظام العادي في المحركات.

ARYIA e-4orce

تعد نيسان Ariya أحدث سيارات نيسان الكروس أوفر الكهربائية بالكامل، والتي شهدت تطورًا مثيرًا في تصميمها الخارجي والداخلي، فخطوطها انسيابية وتعد نموذجًا للتصميم الأمثل في الديناميكا الهوائية المقاومة للهواء، والذي يمنح السيارة قوة وأداءً أعلى.

تأتي Ariya بمحرك كهربائي بقوة 225 كيلو وات وتسير بالشحنة الواحدة في حدود 515 كيلومترًا، وبعزم دوران 300 نيوتن متر، وبعد إضافة محرك e-4orce، ارتفع إلى 600 نيوتن متر بزيادة حوالي 300 نيوتن متر عن الطبيعي، وبسرعة من صفر إلى 100 كيلو في حدود 5.7 ثوانٍ.

كان اللافت للنظر أثناء القيادة والاختبارات أن سيارة كهربائية مثل Ariya تتخطى كافة أشكال الاختبارات بقوة وسهولة وسلاسة بمحركات كهربائية، فهي تشعرك بالمتعة والقوة في نفس الوقت، وهو ما قلما تجده في سيارات من نفس الفئة.

XTrail e-4orce

ظهر الجيل الجديد من السيارة إكس تريل منذ شهور، وهي سيارة عائلية قوية تم تقديمها بنظام e-POWER، وهو نظام يعتمد على محركين: أحدهما كهربائي والآخر بنزين.

تقوم فكرة e-POWER على تشغيل السيارة بالمحرك الكهربائي، ولكن عن طريق الشحن بمحرك البنزين، حيث يقوم محرك البنزين بشحن البطارية التي تشغل المحرك الكهربائي، هذا النظام جعل معدل سير السيارة إكس تريل يصل إلى حوالي 1000 كيلومتر في تفويلة البنزين الواحدة.

فأنت تستمتع بأداء سيارة كهربائية، ولكن بدون الشحن التقليدي من محطات الشحن.

لإضافة القوة في العزم والأداء، تم إضافة محرك كهربائي آخر في الخلف، وهو الذي يمنح السيارة مميزات نظام e-4orce، من القوة وتشغيل الأربع عجلات في وقت واحد (4wheel drive).

تأتي إكس تريل بقوة 157 كيلو وات بعزم 330 نيوتن متر، وبإضافة محرك e-4orce، ارتفع عزم وقوة السيارة بمقدار 195 نيوتن متر إضافية، ليصبح الإجمالي 525 نيوتن متر، وهي قوة عزم تعد جيدة جدًا على مثل هذه السيارات.

تصل سرعة السيارة من صفر إلى 100 كيلومتر في حوالي 7 ثوانٍ فقط.

خلال الاختبار، أثبتت إكس تريل كفاءة عالية على كافة الطرق، وخاصة في المرتفعات والطرق الوعرة غير الممهدة.