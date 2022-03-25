أسعار ومواصفات سيارات نيسان في مصر 2022.. تبدأ من 218 ألف جنيه

أعلن الوكيل الحصري لسيارات نيسان في مصر، عن أحدث قائمة لأسعار سياراتها اليوم 25 مارس 2022، بزيادة وصلت من 21 ألف إلى 70 ألف جنيه، وخلال السطور التالية نستعرض لكم أسعار سيارات نيسان 2022 في مصر.

أسعار نيسان صني 2022

ارتفعت أسعار نيسان صني 2022 في مصر بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنية المصري، بقيمة 21 ألف جنيه على كل فئاتها، لتكون أسعارها الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولى: 218,400 جنيه.

- الفئة الثانية: 239,500 جنيه.

- الفئة الثالثة: 253 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة: 264 ألف جنيه.

أسعار نيسان سنترا 2022 في مصر

ارتفعت أسعار نيسان سنترا 2022 في مصر بقيمة تتراوح من 35 ألف إلى 43 ألف جنيه، لتكون أسعارها الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولى: 327,500 جنيه.

- الفئة الثانية: 345,500 جنيه.

- الفئة الثالثة بريميوم: 364,400 جنيه.

- الفئة الرابعة بريميوم: 368,400 جنيه.

أسعار نيسان قشقاي الجديدة 2022

أما عن أسعار نيسان قشقاي الجديدة 2022 في مصر، فارتفعت بقيمة 70 ألف جنيه على كل فئاتها، لتكون أسعارها الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولى: 499 ألف جنيه.

- الفئة الثانية: 534 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة: 574 ألف جنيه.

على أن تزيد فئة اللونين بقيمة 5 آلاف جنيه.

أسعار نيسان جوك 2022 في مصر

أما أسعار نيسان جوك 2022 في مصر، فارتفعت بقيمة 52 ألف جنيه على كل فئاتها، لتكون أسعارها الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولى: 414,500 جنيه.

- الفئة الثانية: 444,500 جنيه.

- الفئة الثالثة: 454,500 جنيه.