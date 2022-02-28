«نيسان» تستعد لإنتاج سيارات كهربائية جديدة باستثمارات 500 مليون دولار

أعلنت شركة «نيسان»، تفاصيل تحويل مصنع كانتون لتجميع السيارات إلى مركز لإنتاج السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وفق أحدث تقنيات التصنيع للمركبات الكهربائية لدعم إنتاج سيارتين جديدتين كليًا تعملان بالكهرباء.

وأكدت الشركة عبر موقعها الرسمي، أن إجمالي الاستثمار في إنتاج السيارات الكهربائية يبلغ 500 مليون دولار، ما يحافظ على ما يقرب من 2000 وظيفة ويزيد، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج عام 2025.

وقال «أشواني جوبتا»، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة نيسان موتور: «يعتبر الإعلان عن الاستثمار الجديد في السيارات الكهربائية هو الأول من بين عدة استثمارات جديدة ستقود ثورة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة».

وتقوم «نيسان»، باستثمار قوي في مستقبل كانتون، حيث تقدم أحدث التقنيات والتدريب والعملية لإنشاء فريق تصنيع EV هو الأفضل حقًا في فئته، ويتم دعم استثمار نيسان من خلال شراكات قوية مع حكومات الولايات والمقاطعات والحكومات المحلية.

ويدعم إعلان نيسان عن خطتها لـ2030، التي تدعو إلى 23 طرازًا كهربائيًا لعلامتي «نيسان و إنفينتي»، على مستوى العالم، بما في ذلك 15 سيارة كهربائية بالكامل بحلول عام 2030، وسيوفر برنامج 2030 مركبات كهربائية وابتكارات تكنولوجية قوية.

واستثمرت نيسان الآن 4 مليارات دولار في المنشأة، كما استثمرت الشركة 13.5 مليار دولار في عمليات التصنيع الأمريكية بشكل جماعي.

الجدير بالذكر أن شركة نيسان تعتبر من كبرى الشركات التي تستثمر في مجال تطوير السيارات الكهربائية في العالم، وتسعى لكهربة جميع طرازاتها المستقبلية.