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محمد رمضان مفاجأة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي

كتب:

أحمد شعراني
11:22 م | الأربعاء 22 مايو 2024
محمد رمضان

محمد رمضان

كشفت قناة «الأهلي»، عن مفاجأة تخص نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته السبت المُقبل، في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

وقال الإعلامي محمد سعيد عبر برنامج «الترند»، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اتفق مع الفنان محمد رمضان على إقامة حفل غنائي، قبل لقاء الأهلي والترجي التونسي، في إياب نهائي دوري الأبطال.

ومن الجدير بالذكر، أن محمد رمضان يحضر لعمل سينمائي جديد يحمل اسم «أسد»، ومن المفترض عرضه خلال العام الجاري، بطولة رزان جمال وخالد الصاوي وعلي قاسم وماجد الكدواني وشريف سلامة ومحمود السراج، تأليف وإخراج محمد دياب.

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