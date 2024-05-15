محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده في المغرب (فيديو)

احتفل الفنان محمد رمضان بعيد ميلاده في المغرب، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، غذ يتواجد هناك من أجل المشاركة فى معرض الكتاب بالرباط، الذى أكد خلاله أهمية القراءة وأنها عمود الشعوب.

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده فى المغرب

علق محمد رمضان على مقطع فيديو الاحتفال بعيد ميلاده قائلاً: «أول عيد ميلاد في أجمل البلاد (المملكة المغربية - الرباط).. شكرا أعز الأصدقاء فاطمة الزهراء ومحمد العزيز».

من ناحية أخرى، يستعد الفنان محمد رمضان لبدء تصويره فيلمه الجديد «أسد أسود»، الذي يجمعه مع المخرج محمد دياب للمرة الأولى، وتدور أحداثه في إطار تاريخي تشويقي «أكشن» في عام 1280 ميلادية خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد، ومن المقرر أن يصور بين مصر وعدة دول عربية.