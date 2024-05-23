دعمته أمه وعايش بقيم والده.. ما دور والدي محمد رمضان في صنع نجوميته؟

الجانب العائلي دائمًا ما يشكل الجزء الأساسي في حياة الفنان محمد رمضان، ومنذ أول ظهور له على الساحة الفنية ومحالفة النجاح له، ينسب الفضل لوالديه اللذان وقفا بجانبه طوال مشواره الفني، حتى تألق في أدواره، ونال تشجيع قطاع كبير من الجماهير، وهو ما تبين في حديثه عنهما في مختلف المحافل والمناسبات، وتزامنا مع عيد ميلاده اليوم، نلقي الضوء على علاقته بأسرته.

تأثير والدي محمد رمضان في مسيرته

وُلد محمد رمضان في 23 مايو عام 1988، بمحافظة قنا، ودخل عالم الفن بإصراره على ظهور موهبته، ودعم كبير من أسرته، وهو ما رواه خلال لقاء سابق، على قناة «DMC»: «دخلوني المدرسة وبدأت التمثيل في المسرح بتاعها من وأنا صغير، لحد ما دخلت مسابقة اكتشاف المواهب بمساعدة منهم، وكنت في أولى أو تانية ثانوي، واتفتحت لي الأبواب للتمثيل»، حتى بعد أن أنخرط في العمل، جعل مكتبه الذي يباشر أعماله منه أسفل شقة والديه.

ماذا قال محمد رمضان عن والديه؟

«هما أجمل حاجة ليا في الدنيا، نعمة من ربنا وأحسن حاجة في حياتي، هما أبويا وأمي وكل حاجة ليا، حقيقي ربنا ما يحرمني أبدًا من رضاهم، أنا ماشي ببركتهم»، يقول محمد رمضان، قبل أن يعبر عن شدة حبه لهما، متابعا: «دايمًا بحاول أحقق لهم كل اللي بيتمنوه»، داعيًا لهما بأن يبارك الله في صحتهما وعمرهما.

سر صورة والدته في منزله

يعلق محمد رمضان صورة والدته دومًا بداخل شقته، وهو ما رواه في لقاء على قناة «cbc»: «أنا رافض تعليق أي صور في البيت إلا صورتي أنا وأمي، أنا ماشي ببركة دعاها هي حبيبتي وكل ما ليا»، وظل يردد «يا رب أكون سبب سعادتها وأقدر أرد جزء من جمايلها عليا»، مضيفا أنه دائما ما يشعر بالذنب لانشغاله كثيرًا عن التواجد معها، بسبب ظروف عمله.

علاقته محمد رمضان بوالده

«بابا كل حاجة ليا، والقيم اللي زرعها فيا من وأنا صغير هي اللي معيشاني وخلتني محمد رمضان»، معبرًا عن علاقته بوالده: «هو أحن قلب إحنا ماشيين ببركة وجوده، بيصلي الفجر كل يوم وعمره ما جمع أو قطع في الفروض، على طول هو الحافز ليا، وكان له دور كبير في نجوميتي وعلمني الصلاة، ودايمًا بيدعي لي يقولي يا رب يحبب فيك خلقه».

معلومات عن والد ووالدة محمد رمضان

بحسب حديث محمد رمضان، فإن والده:

يُدعى رمضان محمود حجازي.

كان يعمل خياطًا.

يفضل الابتعاد عن الأضواء.

يدعم نجله في المناسبات المختلفة.

أما والدته: