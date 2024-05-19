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محمد رمضان يعلن التحضير لعمل غنائي جديد.. «يا ترى ايه الأغنية الجاية؟»

كتب:

هبة ياسر
12:54 م | الأحد 19 مايو 2024
الفنان محمد رمضان

الفنان محمد رمضان

كشف الفنان محمد رمضان من خلال «ستوري» نشرها على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تحضيره لعمل غنائي جديد.

نشر الفنان محمد رمضان «ستوري» على حسابة الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» سؤالاً يشوق من خلاله متابعيه وجمهوره، قائلا: «يا ترى ايه الأغنية القادمة بعد دي ساعة اللمة مع أنغام والدنيا هتحلو آه؟».

أعمال محمد رمضان الأخيرة

وطرح الفنان محمد رمضان في رمضان الماضي 2024 إعلان مع المطربة أنغام وحقق نجاحا كبيرا على مدار 30 يوما في شهر رمضان، كما طرح إعلان آخر منذ شهرين واستطاع أن يحقق نجاحا ساحقا أيضا.

فيلم أسد لمحمد رمضان

ويجهز محمد رمضان لعمل سينمائي جديد يحمل اسم أسد، ومن المفترض عرضه خلال هذا العام 2024، ومن أبطال هذا الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وخالد الصاوي وعلي قاسم وماجد الكدواني وشريف سلامة ومحمود السراج، ويعتبر هذا الفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب.

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