خطأ في سيارة «تسلا» كاد أن يتسبب في كارثة.. فيديو يوثق الحادث

مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق حادث لسيارة من نوع «تسلا»، تعمل بوضع القيادة الذاتية الكاملة، إذ جعلها تصطدم بالسكة الحديد، وتشير الواقعة لفشل الشركة في اكتشاف محرك يجعل السيارة تتوقف من تلقاء نفسها.

وأظهر مقطع الفيديو السيارة أثناء توجهها سريعًا ناحية السكة الحديد، أثناء مرور القطار، وانحرفت السيارة فجأة ناحية اليمين، لتصطدم بجسم السكة الحديد، وفق ما ذكره موقع «nbcnews».

ووفقا لتقرير الشرطة، فإن الظروف المناخية في ذلك الوقت كانت ضبابية، والكاميرات الموجودة بالسيارة أظهرت أنه يمكن رؤية العربات المتحركة وإشارة عبور القطار قبل 5 ثواني من وقوع الحادث، لكن السيارة لم تتمكن من التوقف.

الحادث نتج عنه وقوع أضرار جسيمة في جانب السيارة الأمامي، ما يؤكد فشل شركة تسلا من إبطاء سرعة السيارة عند الاقتراب من القطار، حيث اضطر صاحب السيارة إلى التدخل يدويًا لتوجيهها بعيدًا عن طريق القطار.

ووفقا لتقرير الشرطة فإن الظروف المناخية في الوقت ذلك كانت ضبابية، والكاميرات الموجودة بالسيارة أظهرت أنه يمكن رؤية العربات المتحركة وإشارة عبور القطار قبل 5 ثواني من وقوع الحادث، لكن السيارة لم تتمكن من التوقف.

أضرار جسيمة نتيجة

الحادث نتج عنه وقوع أضرار جسيمة في جانب السيارة الأمامي، ما يؤكد فشل شركة تسلا من إبطاء سرعة السيارة عند الاقتراب من القطار، حيث اضطر صاحب السيارة إلى التدخل يدويًا لتوجيهها بعيدًا عن طريق القطار.

انتشار المقطع عبر مواقع التواصل

بعد انتشار الحادث ووصوله لعدد كبير من الناس، خاصة أن المقطع حاز ملايين المشاهدات، بدأ الكثير يتحدث عن معايير السلامة في تسلا، فيما يتعلق بوضع القيادة الذاتية الكاملة.

تحديث لمعالجة مشاكل القيادة الذاتية

ويذكر أن شركة تسلا قد أصدرت تحديثًا في فبراير الماضي، لبرنامج القيادة الذاتية، من أجل معالجة المشكلات المتعلقة بالتوقف عند التقاطعات، خاصة أن هناك بعض المؤشرات التي تشير إلى أوجه القصور في وضع القيادة الذاتية الكاملة.