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53 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في القليوبية غدا

كتب:

حسن صالح
05:02 م | الجمعة 24 مايو 2024
امتحانات الدبلومات

امتحانات الدبلومات

أعلنت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، غداً السبت الموافق 25 مايو، بجميع التخصصات الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية نظام 3 و5 سنوات، بمحافظة القليوبية.

تشكيل غرف عمليات

وأكدت «إبراهيم» أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية في المديرية وغرف فرعية في الإدارات التعليمية، محذرة الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات من حيازة الهواتف المحمولة داخل اللجان.

تعليمات مهمة

وشددت على أهمية ضبط سير اللجان بشكل كامل ومواجهة أي محاولات للغش بكافة الوسائل، مؤكدة ضرورة منع أي تجاوزات داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة أي انتهاكات تؤثر على سير الامتحانات.

وأوضحت أن إجمالي طلاب القليوبية 53289 طالبًا في إجمالي عدد اللجان 162 لجنة في جميع الإدارات التعليمية

وأكدت متابعة مركز توزيع الأسئلة واطمأنت علي توافر جميع وسائل الآمن والسلامة والنظام داخل المركز، وتابعت مع إبراهيم شاكر مدير المركز جميع تجهيزات المركز واستعداد المركز لتأمين الأسئلة.

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