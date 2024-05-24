5 آلاف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في بورسعيد غدا

قال الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، إنهم انتهوا من كافة الإجراءات لعقد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة، غدًا السبت الموافق 25 مايو الجاري.

جاء ذلك في اطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

5657 طالب وطالبة بالتعليم الفني

وأضاف وكيل تعليم بورسعيد أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام على مستوى المحافظة هو 5657 طالبًا بكافة التخصصات بواقع 3638 طالبًا بالتعليم الصناعي و1447 طالبًا بالتعليم التجاري والفندقي، و267 طالبًا بالتعليم الزراعي و257 طالبًا بالتكنولوجيا التطبيقية.

28 لجنة للامتحانات

وأشار «عبد التواب» إلى أن الامتحانات التحريرية تنطلق غدا السبت 25 مايو وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 يونيو المقبل، من خلال 28 لجنة رئيسية تغطي كافة الإدارات التعليمية داخل المحافظة وضواحيها.

ولفت إلى أن تعليم بورسعيد يتعاون مع كافة الأجهزة المعنية لتأمين كل مقرات اللجان الرئيسية ومركز الأسئلة وخطوط سير توزيع الأسئلة والاجابة، وكذلك استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين التي تم تجهيزها على أعلى مستوى فندقي لاستضافتهم طوال فترة الامتحانات.

وشدد على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتب الدورية، موجها بتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات للطلاب، متمنيا التوفيق للجميع.