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الصور الأولى من حنة ياسمين رئيس بحضور عدد من الفنانات

كتب:

بسمة شطا
03:54 م | الجمعة 24 مايو 2024
ياسمين رئيس

ياسمين رئيس

حضر عددٌ من الفنانات «حنة» الفنانة ياسمين رئيس، وشاركوا صورا من حفل الحناء التي شاركنها فرحتها أمس في أجواء خاصة بعيدًا عن الأضواء.

ياسمين رئيس تحتفل بحنتها بحضور عدد من الفنانات 

وحضر الحفل الفنانة دينا الشربيني، وكذلك صبا مبارك، ودنيا سامي، وميرهان حسينـ ونجلاء بدر، ولقاء الخميسي، وعدد آخر من الفنانات والاستايلست ندا حسام.

وبالفعل شاركت الفنانة دنيا سامي صور وفيديوهات لها من الحنة وحرصت على تهنئة الفنانة ياسمين رئيس من خلال خاصية ستوري عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام».

 

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