مسلسل جودر الحلقة 2.. ياسمين رئيس تستنجد بشهريار لإنقاذها من الإعدام

يتشوق محبي الفنان ياسر جلال إلى مشاهدة مسلسل جودر الحلقة 2، وذلك بعد انتهاء الحلقة الأولى بمحاولة شقيق جودر الأكبر إلى قتله، وهو ما جعل شهريار يُبقي على حياة شهريار لمعرفة مصير جودر، وأمر مسرور السياف بتركها حتى تقص له الحكاية كاملة، مؤجلا إعدامها إلى اليوم التالي.

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل جودر

مسلسل جودر الحلقة 2

وتبدأ أحداث مسلسل جودر الحلقة 2، حكاية شهرزاد مع جودر المصري، الطفل الذى احتفل قوي الشر «اليشمعون» بميلاده، إذ أنه كما تقول النبوءة هو الطفل المنتظر لفتح كنوز شمردل الأربعة، وهي الكنوز المغلقة بتعويذة محكمة من الحكيم، ولن يقدر على فتحها إلا جودر المصري، الذى لا يعلم المصير الذي ينتظره منذ ميلاده، ويعرض مسلسل جودر الحلقة 2 حصريا على شبكةON في تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 9:45 صباحًا.