مسلسل جودر الحلقة الرابعة.. كيف ستقنع ياسمين رئيس ياسر جلال ببراءتها؟

تنتظر شهرزاد «ياسمين رئيس» موعد قتلها يوميًا على يد شهريار «ياسر جلال»، إذ يقوم الأخير بالزواج من فتاة يوميًا، ومع طلوع الفجر يقوم بقتلها؛ للتخلص من حياتها والانتقام بسبب عقدة نفسية حدثت له بسبب تعرضه للخيانة.

قررت شهرزاد في مسلسل جودر، أن تتزوج الملك شهريار لكنها تريد أن تجعله يشفى من عقدته أو تموت كما يحدث لفتيات القرية، وتستطيع بالفعل أن تؤخر موعد قتلها على يد الملك، وتبدأ في سرد قصة له لفتت انتباهه وشغله عن الموت، لتثير فضوله ويجلس يستمع لها، وتتوالى الأحداث في مسلسل جودر الحلقة الرابعة.

مسلسل جودر الحلقة الرابعة

نجحت شهرزاد في خطتها، لكن تدخل الحارس الذي ينفذ حكم الإعدام في الفتيات بأمر من الملك لكي يحرض شهريار على قتلها بعدما تأخر أمره له بذلك لمدة يومين، لذا أخبر الملك بأن شهرزاد خانته وساعدت أحد الأشخاص في الدخول إلى القصر الملكي، ليشهر شهريار سيفه ويذهب مسرعا، وتنتهي أحداث الحلقة 3، لنرى ماذا سيحدث في مسلسل جودر الحلقة الرابعة، وكيف ستقنع شهرزاد الملك ببراءتها؟