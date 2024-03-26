مراحل تحول ياسمين رئيس لشخصية شهرزاد في جودر (فيديو)

نشرت النجمة ياسمين رئيس عبر حسابات السوشيال ميديا الرسمية الخاصة بها فيديو لمراحل تحولها لشخصية شهرزاد في مسلسل ألف ليلة وليلة جودر والذي يعرض في الموسم الرمضاني 2024.

ويعرض مسلسل «جودر ألف ليلة وليلة» على قناة ON ومنصة Watch it وتؤدي ياسمين رئيس دور شهرزاد، والمسلسل من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، وليد فواز، أحمد فتحي وتأليف أنور عبد المغيث و وإخراج إسلام خيري وإنتاج المتحدة وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وميديا هب.

وقد حصلت النجمة ياسمين رئيس مؤخراً على جائزة أفضل ممثلة عن دور ليلى بفيلمها " أنا لحبيبي" في الدورة ٧٢ من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما. وعلي صعيد آخر تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلمها " الفستان الأبيض" والذي مقرر عرضه في النصف الثاني من العام.