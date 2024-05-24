أغنى 5 لاعبين أفارقة في العالم.. أيتو في الصدارة بـ95 مليون دولار وصلاح في المركز الثاني

كرة القدم هي اللعبة الرياضية الأشهر في العالم، كما أنها من أكثر الرياضات التي تدر أمولاً طائلة على اللاعبين خاصة النجوم.

ونستعرض أغنى 5 لاعبين أفارقة في العالم، وفق ما جاء بتقرير لصحيفة «pulse sports» نيجيرية، ذكرت مفاجأة بشأن مركز اللاعب محمد صلاح.

1. الكاميروني صامويل إيتو

تبلغ ثروة اللاعب الكاميروني صامويل إيتو، نجم نادي برشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي السابق، 95 مليون دولار، ليحتل المركز الأول في القائمة التي تضم 5 نجوم، خاصة أن اللاعب المعتزل حصل على العديد من الجوائز الفردية والجماعية، بما في ذلك حصوله على لقب أفضل لاعب كرة قدم إفريقي 4 مرات.

وبعيدًا عن كرة القدم، فإن صامويل إيتو لديه استثمارات كثيرة في العقارات، لذلك يحتل المركز الأول كأغنى لاعب إفريقي.

2. المركز الثاني محمد صلاح

تبلغ ثروة محمد صلاح لاعب كرة القدم المحترف حاليًا بنادي ليفربول بالدوري الإنجليزي 90 مليون دولار، حيث حصل صلاح على العديد من الجوائز الفردية والجماعية طوال مسيرته، بما في ذلك جائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، وجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين، وجائزة أفضل لاعب كرة قدم من رابطة اللاعبين المحترفين.

3. المركز الثالث ديديه دروجبا

تبلغ ثروة ديديه دروجبا، مهاجم كرة القدم الإيفواري المحترف المتقاعد 90 مليون دولار، بالتساوي مع المصري محمد صلاح، ويعد الهداف التاريخي وقائد سابق منتخب ساحل العاج.

4. المركز الرابع يايا توريه

تبلغ ثروة اللاعب الإيفواري يايا توريه، نجم مانشستر سيتي وبرشلونة السابق، 70 مليون دولار، واحتل بها المركز الرابع كأغلى لاعب كرة قدم إفريقي، وتحتوي مسيرة نجم خط الوسط الإيفواري على عدة جوائز فردية هامة، وهي أفضل لاعب كرة قدم أفريقي 4 مرات على التوالي في أعوام 2011 و2012 و2013 و2014.

5. المركز الخامس بيير إيميريك أوباميانج

تصل ثروة مهاجم مارسليا الحالي بيير إيميريك أوباميانج، 50 مليون دولار، بعد مسيرة حافلة في أوروبا، حيث لعب لعدة أندية، أهمها أرسنال وبرشلونة وبورسيا دورتموند.