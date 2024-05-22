40 لغة ومليون نسخة.. معلومات عن كتاب «محاط بالحمقى» بعد نشر محمد صلاح غلافه

نشر محمد صلاح، قبل ساعات قليلة نشر محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور «إنستجرام»، لكتاب «محاط بالحمقى» للكاتب توماس إريكسون، بعد الانتهاء من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ما أثار جدلاً حول الرسالة التي يريد قائد منتخب مصر توجيهها.

نرصد أبرز المعلومات عن كتاب «محاط بالحمقى»، وأهم الجوانب التي يتناولها عالم السلوك السويدي توماس إريكسون.

ترجمة الكتاب إلى 40 لغة

ترجم كتاب «محاط بالحمقى» إلى 40 لغة، وبيعت منه أكثر من مليون نسخة حول العالم، ويتناول الكتاب الأنماط الأربعة للسلوك البشري للإنسان.

وخلال إحدى المعارض الدولية للكتاب، عام 2023، تحدث «إريكسون» عن كتابه محاط بالحمقى، موضحًا أن الكتاب يتناول بعض التصرفات البشرية، حيث أن الخطأ من سمات البشر، والمصارحة تفتح أبواب الحوار والتفاهم، وتكشف جوانب الشخصية.

العالم السويدي يتحدث عن تفاصيل الكتاب

وأكد العالم السويدي، أن الغيبة والنميمة تزرع الشك بين البشر، وتؤدي إلى رؤية العالم بشكل سئ، ويجب أن يعطي الناس النصيحة بشكل لطيف، ويتقبلها الآخرين بتواضع.

وعن سبب تسمية كتاب محاط بالحمقى، أشار العالم السويدي إلى أن ذلك كان انطلاقاً من العبارة الشائعة على ألسنة البعض، الذين يتهمون جميع من حولهم بالفهم الخاطئ، موضحًا أن الهدف هو مساعدة القراء على فهم أنفسهم بشكل صحيح.

كل لون يمثل شخصية معينة

وقال توماس إريكسون إن كل لون يمثل شخصية معينة، فاللون الأحمر يتمثل في المسيطرين والحادين، الراغبين في التحدي، أما الأصفر فهو للأشخاص المبدعين المحبين للحيوية والتغيير، والأخضر فيعبر عن الأشخاص الودودين والمتعاونين المحبين الاستقرار والتوافق ويرفضون التغيير، والأزرق لمحبي الدقة والتفاصيل الكثيرة، مثل المحاسبين والمهندسين والمحامين.