من صاحبة صورة محمد صلاح المثيرة للجدل؟.. «عناق ولحظة وداع»

عقب فترة من الخلافات بين يورجن كلوب، مدرب ليفربول، ولاعبنا المحترف نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، خمدت اليوم نار الخلافات، عقب صافرة نهاية مباراة ليفربول وولفرهامبتون، إذ شهدت عناق حار بين صلاح وكلوب في لقطة وداع.

وداع أخير بمباراة ليفربول

انتهت مباراة اليوم، بفوز ليفربول بهدفين نظيفين، وسجل ألكسيس ماك أليستر في الدقيقة 34 فيما جاء الهدف الثاني للريدز عن طريق جاريل كوانساه في الدقيقة 40.

لحظات مؤثرة .. لاعبو ليفربول يودعون مدربهم يورغن كلوب في آخر يوم له في قلعة الأنفيلد.



شاهد عناق حار بين صلاح وكلوب.#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_ولفرهامبتون pic.twitter.com/B584loo3SI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 19, 2024

صلاح يحتضن سيدة شقراء.. من هي؟

انتهت المباراة ولم تنتهي صور الاحتفال، وكان أبرزها احتضان «مو صلاح» لسيدة شقراء، لتضج مواقع التواصل الاجتماعي بالصورة، متسائلين عن هويتها.

وبالبحث عن الصورة، فإن صورة السيدة تعود لـ «أولا ساندروك»، زوجة يورجن كلوب، والتي ودعها لاعبنا المحترف على غرار مدرب الفريق، إذ اعتادت الظهور في المدرجات وتشجيعه دومًا.

من هي زوجة كلوب بعد ظهورها مع صلاح

ويرصد «الوطن» معلومات عن زوجة كلوب بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

- فنانة وكاتبة للأطفال.

- ولدت في ألمانيا عام 1967.

- درست الفنون في جامعة هامبورج.

- بدأت أولا ساندروك الكتابة في عام 2000 للأطفال.

- تزوجت من يورجن كلوب عام 2005.

- أوصت كلوب في 2015 بالانتقال إلى ليفربول، واقنعته بالبقاء.

كلوب يودع ليفربول

كان كلوب، قد أعلن عن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، وسيبدأ مغامرة جديدة مع نادٍ آخر.