رد فعل مفاجئ من محمد صلاح بعد الجدل الأخير.. كيف ظهر للجماهير؟

خطف محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني، الأضواء أكثر من مرة، في أقل من أسبوع، ليس فقط بسبب الانتهاء من بطولة الدوري الإنجليزي، لكن لما شهدته المباراة الأخيرة من كواليس، بخلاف منشوراته عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام».

وخلال الأيام الماضية، وتحديدًا نهاية مباراة ليفربول وولفرهامبتون، التي شهدت الوداع الأخير بين محمد صلاح، ومدربه الألماني يورجن كلوب، أثيرت حالة من الجدل بسبب لقطة وداع أولا ساندروك، زوجة كلوب، إذ باتت الصورة تجوب مواقع التواصل الاجتماعي.

وتجاهل هداف ليفربول، الجدل المُثار حينها، لينشر صورة عبر «إنستجرام»، لغلاف النسخة العربية من كتاب «محاط بالحمقى» للكاتب توماس إريكسون، رغم ترجمة الكتاب لأكثر من 40 لغة، ما أثار جدلا حول الرسالة التي يريد قائد منتخب مصر توجيهها.

ظهور مفاجئ لمحمد صلاح

أطل محمد صلاح، اليوم، على جماهيره بـ«نيو لوك»، غير معتاد، حيث ظهر حليق الرأس، يبرز قوامه الرياضي، وتفاعل معه الآلاف من المصريين والأجانب، إذ تجاهل اللاعب تمامًا، كل ما أثير من جدل مؤخرًا، وربما يكون قد لجأ لهذا التغيير في محاولة لتخفيف من حدة الضغوط التي يتعرض لها مؤخرا، بحسب تعليقات بعض الجماهير.

وكان روبي فاولر، أسطورة فريق ليفربول والمنتخب الإنجليزي، طالب إدارة الريدز، خلال تصريحات لـ«Crypto Casino LTD» بالإبقاء على الجناح الدولي محمد صلاح، نجم وهداف الفريق، والتمسك بعدم رحيله، قائلًا: «لا يمكنك الجدال حول ما فعله محمد صلاح لليفربول على مر السنين».