أحمد صلاح حسني: محمد ثروت مفاجأة فيلم «أوسكار عودة الماموث» (فيديو)

عبر الفنان أحمد صلاح عن سعادته بردود الفعل القوية حول البرومو الرسمي لفيلم «أوسكار عودة الماموث»، والذي طرح الأسبوع الماضي، وشعر بتقدير الجمهور لما بذلوه من جهد كبير فى التحضيرات والأكشن ونوعية الجرافيكس التى تم تطبيقها فى الفيلم بأعلى مستويات عالمية، مشددًَا على أننا لا نقل كمواهب وامكانيات عن الغرب في تنفيذ تلك الأعمال السينمائية.

أحمد صلاح حسني يكشف كواليس فيلم أوسكار عودة الماموث

وأضاف أحمد صلاح حسني فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفيلم يشهد تعاونه الأول مع الفنان محمد ثروت واصفًا إياه بـ«بونبوناية الفيلم»، وسيكون مفاجأة للجمهور، خاصة أنه يتمتع بحس فكاهي كبير وجعل اللوكيشن مليئا بالضحك، بالإضافة للفنانة هنادي مهنا، ويشهد الفيلم تعاونهما الثاني بعد مشاركتهما في مسلسل «الفتوة» مع الفنان ياسر جلال.

أبطال فيلم أوسكار عودة الماموث

فيلم أوسكار عودة الماموث، من بطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، محمد القاضي، عزت زين، الطفلة ليا سويدان، وآخرين من إخراج هشام الرشيدي، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، وقصة أحمد حليم.