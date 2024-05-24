رئيس جامعة المنيا يشهد حفل ختام الأنشطة لكلية التربية الرياضية

شهد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، حفل ختام الأنشطة الرياضية، لقسم المنازلات والرياضات الفردية، بكلية التربية الرياضية، التي أقيمت بالصالة المغطاة في الحرم الجامعي.

جاء ذلك بإشراف وحضور الدكتور طارق صلاح، عميد الكلية، والدكتور عبد الحليم فتحي، رئيس قسم المنازلات، بحضور وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

تعدد مهارات طلاب كلية التربية الرياضية

وتضمن الحفل، عروض كاراتيه، وتايكوندو، وكونغ فو، شارك فيها طلاب وطالبات القسم، وأظهرت تلك العروض ما يتمتعون به من مهارات الدفاع عن النفس، ومستوى اللياقة البدنية والحركية، وكفاءة التدريب، وكذا كفاءة التدريب لأعضاء هيئة التدريس بالقسم.

وأشاد رئيس جامعة المنيا، بما قدمه الطلاب من عروض رياضية متنوعة، مشددا على دور كلية التربية الرياضية، وتمثيلها المُشرف للجامعة في شتى المحافل والمسابقات الداخلية والقمية، مُثمنا جهود إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس، والقائمين على التنظيم.

وأشرف على تصميم العروض، الدكتورة بسمات محمد، والدكتور بدر عيد، والدكتور طه أحمد، والدكتور عمر هاشم بقسم المنازلات، واُختتم الحفل بتكريم الطلاب المشاركين بالعروض في مختلف شُعب قسم المنازلات والرياضات الفردية.