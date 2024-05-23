محافظ المنيا: توريد 283 ألف طن قمح للشون والصوامع

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024، حيث تم توريد 283 ألف طن و641 كيلو منذ بدء الموسم، وذلك في 42 موقعا تخزينيا تم تجهيزها ضمن لاستيعاب الطاقة الإنتاجية من المحصول، مشيرا إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح في نطاق المحافظة بلغت 216 ألف فدان لهذا العام.

التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين

وشدد محافظ المنيا على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين، مكلفا رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين والأجهزة المعنية، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانيا لتذليل العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع.

حظر نقل القمح خارج المحافظة دون تصريح

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين، مع تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة دون تصريح من مديرية التموين، ومصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محضرا للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منتصف أبريل الماضي وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، لافتا إلى المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة.