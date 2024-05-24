براءة ذمة غرفة سياحة الغوص من مبلغ 221 ألف جنيه ضريبة دمغة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى براءة ذمة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية من أداء مبلغ 221 ألف جنيه ضريبة دمغة.

وقالت الجمعية في فتواها، إن مأمورية ضرائب الدمغة والتفتيش على المصالح الحكومية، طالبت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بموجب كشف حساب، بسداد مبلغ 211 ألفًا و315 جنيهًا و95 قرشًا، قيمة مديونية ضرائب أجور ومرتبات، ينقسم إلى 117 ألفًا و645 جنيهًا من أصل دين الضريبة، ومبلغ 93 ألفًا و670 جنيهًا و95 قرشًا رصيد مقابل تأخير.

الهيئة سددت أصل الدين

وأضافت الجمعية في فتواها، أنّ كشف حساب المستحقات والتسديدات الضريبية نموذج (9/أ حجز)، أنّ الغرفة سددت للمصلحة مبلغ مليونين و68 ألفًا و960 جنيهًا و34 قرشًا، كامل أصل دين الضريبة – المحدد وفقًا لما انتهت إليه اللجنة الداخلية بمصلحة الضرائب المصرية ووافقت عليه الغرفة- بموجب عدة شيكات آخرها ثلاثة شيكات بمبلغ 117 ألفًا و645 جنيهًا استحق الأخير بتاريخ 15/4/2018، ومن ثم يتعين خصم مبلغ 117 ألفًا و645 جنيهًا من أصل دين الضريبة وليس من مقابل التأخير على سند من أنه الأسبق فث مرتبة الوفاء.

براءة ذمة الهيئة

وأوضحت أنّ ما يترتب عليه أنّ الغرفة قد سددت كامل أصل دين الضريبة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم (174) لسنة 2018 المعمول به من 15/8/2018، ومن ثم يتحقق بشأنها سبب التجاوز عن كامل مقابل التأخير محل مطالبة مصلحة الضرائب المصرية، وهو سداد أصل دين الضريبة كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، مما يتعين معه التجاوز عن مقابل التأخير المطالب به من قبل مصلحة الضرائب وبراءة ذمة الغرفة من أداء مبلغ 211 ألفًا و315 جنيهًا و95 قرشًا.