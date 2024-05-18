«الحياة اليوم» يرصد تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة

عرض برنامج «الحياة اليوم»، تقريرًا يرصد فيه تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة.

انتخاب مجلس إدارة جديد من الأعضاء

قال المستشار أحمد محمد أحمد شمس الدين نائب رئيس مجلس الدولة، والسكرتير العام لمجلس إدارة نادي القضاء المؤقت، كان لا بد وفقًا للقانون، أن تجرى انتخابات ويعين مجلس، ويجري انتخاب مجلس إدارة جديد من الأعضاء، وفقًا للضوابط واللوائح التي أقرت بشان انتخابات نادي مجلس الدولة.

اتخاذ كل الإجراءات

يضيف المستشار بهجت عزوز نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو اللجنة المؤقتة لإدارة أول دورة انتخابية لنادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه منذ اليوم الأول لتشكيل اللجنة، شرعت في اتخاذ كل الإجراءات التي ضمنت مبدأ تحقيق تكافؤ الفرص لجميع المرشحين، وأعدت جدول زمني بداية من موعد تلقي الطلبات والترشيح، حتى اليوم.