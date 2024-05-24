فرقة كايروكي تحيي حفلا غنائيا في عمان 31 مايو الجاري

تحيي فرقة كايروكي حفلا غنائيا كبيرا في الأردن مساء الجمعة 13 مايو، ينظمه جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

فرقة كايروكي تحيي حفلًا غنائيًا

ويقام حفل كاريوكي في نادي البشارات للجولف بعمان، ويفتتح الحفل الفرقة الأردنية «أوكتاف» التي تعمل على إعادة إحياء الموروث الموسيقي والثقافي عن طريق دمج الأغاني الفولكلورية الشعبية بموسيقى وتوزيع عصري مع المحافظة على الكلام واللحن.

وتأتي هذه الفعالية ضمن برنامج سياحي ثقافي فني جديد لهذا العام، يهدف إلى استقطاب السياح المحليين والدوليين للاستمتاع بمجموعة من الفعاليات الفنية، التي تستمر حتى نهاية العام الحالي، بحسب جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن.

المدير التنفيذي للجمعية سهى بواب، أكدت أنّ الحفل يتماشى مع استراتيجية الجمعية للمسؤولية الاجتماعية لعام 2024، التي تهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي في مجتمعنا عن طريق الثقافة والفن، وتعزيز المساهمة الشاملة، من خلال دعم الأطفال الأيتام في الأردن وفلسطين وبشكل خاص في قطاع غزة، عبر تخصيص نسبة من أرباح الفعاليات لدعمهم.

تنظيم 120 عرضا فنيا

يشار إلى أن جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن خلال الأربعة عشر عامًا الماضية، نظمت أكثر من 120 عرضا للعديد من الفعاليات والفرق على المستوى العالمي، التي حققت حضورا لأكثر من مئة وخمسين ألف من الأردنيين والضيوف الأجانب، لتوفر بذلك تجربة فنية وثقافية لا تنسى للجمهور على أرض الوطن من جميع أنحاء العالم.

واستضافت ضمن استراتيجية المسؤولية الإجتماعية لها، ما يزيد عن خمس وعشرين ألف طفل من ذوي الهمم، بهدف دمجهم مع المجتمعات المحلية، ووفرت لهم الفرصة لحضور العديد من الفعاليات التي نظمتها ليكونوا جزءا من الحركة الفنية والثقافية الأردنية.