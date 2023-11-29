رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فرقة «كايروكي» تطرح أغنية «تلك قضية» غدا

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:32 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
فرقة كايروكي

فرقة كايروكي

قررت فرقة «كايروكي» طرح أغنية جديدة، تحت عنوان «تلك قضية»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير«يوتيوب» ومنصات الموسيقي المختلفة، غدا الخميس الساعة 5 مساء.

كايروكي يدعم فلسطين

ومن المرجح أن تكون الأغنية هي دعم للقضية الفلسطينية، ضد الاحتلال الاسرائيلي، الذي قصف المدن الفلسطينية، خلال الايام الماضية، وسقط عدد كبير من الشهداء.

في سياق آخر، كان أمير عيد عضو فرقة «كايروكي» شارك في أوبريت «راجعين»، الذي طرح منذ أيام قليلة ماضية، عبر منصات الموسيقي المختلفة، وذلك لدعم شعب فلسطين بمشاركة عدد كبير من الفنانين العرب.

وجاء أبرز المشاركين في أوبريت راجعين زين، عمر رمال، عصام النجار، سيف شروف ودانا صلاح، وسام قطب، سيف بطاينة، فورتيكس، دافنشي، فؤاد جريتلي، سمول إكس، بلطي نورودو، غالية شاكر، إليانج وراندرز.

اقرأ المزيد:

فرقة كايروكي على موعد مع جمهورها بحفلين دفعة واحدة

فرقة كايروكي تحيي حفلا بمهرجان العلمين الجديدة اليوم

فرقة «كايروكي» تحيي حفل مهرجان العلمين الليلة

الجمهور يستقبل «فرقة كايروكي» بفرحة عارمة أثناء صعودها مسرح «أرينا العلمين»

أول ظهور لتامر هاشم عضو فرقة كايروكي بعد وعكته الصحية: نعم أستطيع
بقلم أحمد عبد الرحمن