موعد طرح ألبوم كايروكي الجديد.. الفرقة تعيش حالة من الانتعاش الفني

تعيش فرقة كايروكي، حالة من الانتعاش الفني، خلال الفترة الحالية، إذ تستعد لإحياء جولة غنائية في أوروبا خلال الشهر الجاري، في حين تستعد لاطلاق أحدث ألبوماتها خلال الفترة المقبلة.

موعد طرح ألبوم كايروكي الجديد

علم «الوطن» من مصادره الخاصة، أن فرقة كايروكي، انتهت من تسجيل عددا كبيرا من أغاني الألبوم الجديد، ومن المقرر أن يطرح للجمهور خلال الشهر المقبل.

وكانت أبرز أنشطة فرقة كايروكي، في الأشهر الأخيرة، إحياء حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، إذ بدأوا الحفل بأغنية «أنا نجم»، قبل أن يغنوا «تلك القضية» دعما للقضية الفلسطينية وأخوتنا في غزة، الذين يواجهون حرب إبادة جماعية غير مسبوقة.

أمير عيد ينتظر عرض مسلسل دواعي سفر

وينتظر أمير عيد، عضو فرقة كايروكي، عرض مسلسله الجديد «دواعي سفر»، المقرر طرح حلقاته خلال الفترة المقبلة، على منصة WATCH IT الرقمية.

مسلسل دواعي سفر تدور أحداثه حول شخصية «إبراهيم»، الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب «علي»، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أمير عيد، نادين، أحمد غزي، كامل الباشا، نادين، وأيمن الشيوي، إخراج محمد ناير.