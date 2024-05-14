أمير عيد يكشف لـ«الوطن» موعد طرح ألبوم كايروكي الجديد

كشف الفنان أمير عيد، عضو فرقة كايروكي، عن تحضيرهم خلال الفترة الحالية، لـ ألبوم جديد، وأنهم انتهوا من عدة أغنيات، ولكنهم سيعودون مرة أخرى إلى الاستديو لاستكمال الباقي.

تفاصيل طرح ألبوم كايروكي

وقال أمير عيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنهم قرروا طرح ألبومهم الجديد في سبتمبر المقبل، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور والنقاد لأنه سيحمل العديد من المفاجآت، التي حرصوا على وجودها داخل الألبوم.

وفي سياق آخر، يحتفل حاليا أمير عيد، بالعرض الخاص لمسلسل دواعي سفر، داخل أحد الفنادق في منطقة وسط البلد، بحضور جميع أبطال وصناع العمل.

موعد عرض مسلسل داوعي سفر

ويبدأ مسلسل دواعي سفر في عرض أول حلقتين غدا، على منصة واتش ات الرقمية، والذي تدور أحداثه حول إبراهيم، الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب علي، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، بجانب أمير عيد؛ أبرزهم نادين، دنيا وائل، أدم الألفي، كامل الباشا، أحمد غزي، أيمن الشيوي، أحمد فاضي، سمير حكيم، عبد الرحيم حسن.