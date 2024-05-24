«السياحة»: آخر موعد لتقديم طلبات استثناء الحد الأدنى للأجور الاثنين المقبل

قال أسامة عمارة المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه بشأن تقديم شركات السياحة طلبات الاستثناء من سداد الحد الأدنى للأجور، أكد اتحاد الغرف السياحية أنه لن يتم النظر إلى أي طلبات لم يتم تقديمها بنسخة إلكترونية، وذلك وفقا لما حددته وزارة التخطيط والتنميه الاقتصادية «المجلس القومي للأجور».

آخر موعد لتقديم الطلبات

وشدد «عمارة» خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه على كل شركات السياحة المصرية، على أن آخر موعد لتقديم المستندات إلكترونيًا سيكون الاثنين المقبل 27 مايو، موضحًا أنّ طلبات الاستثناء من سداد الحد الأدنى للأجور التي لم تقدم إلكترونيًا لن يتم النظر إليها.

كيفية إرسال الطلبات

وأوضح المدير التنفيذى لغرفة شركات السياحة، أنه على كل الشركات الراغبة في تقديم طلبات الاستثناء من سداد الحد الأدنى للأجور إلكترونيًا، الدخول على الموقع الإلكتروني والضغط على أيقونة بيانات خاصة بالغرفة ثم بيانات الحد الأدنى للأجور، ورفع المستندات المطلوبة.